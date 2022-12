Dal cassonetto alla tavola | ecco la norma mangia cinghiali

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Preparate il vino rosso. Quest’anno a capodanno scordatevi lenticchie e cotechino. In legge di bilancio è arrivata una sorpresa. I romani ili hanno visti in tutte le salse. I più comuni, quelli vicino ai cassonetti, i più civili, mamma e cuccioli, persino ad attraversare sulle strisce pedonali. E però nessuno aveva ancora visto un cinghiale urbano cotto in salmì. Beh, adesso grazie a un emendamento presentato da FdI e approvato ieri in commissione bilancio sarà possibile. Il cinghiale di città entrerà ufficialmente nei piatti dei romani (e non solo). Iche saranno abbattuti, nell'ambito della misura inserita in manovra sulla caccia in città, saranno sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo saranno destinati al consumo alimentare.