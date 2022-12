Basket | Eurolega 2022-2032 | la Virtus Bologna affronta in trasferta il temibile Baskonia per allungare la striscia positiva

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)iberica per lain, che vola a Vitoria per sfidare ilnella quindicesima giornata della regular season-2023 (palla a due domani sera alle ore 20:30). Si tratta del penultimo impegno europeo delper i bolognesi, che chiuderanno l’anno la settimana prossima ospitando in Emilia i turchi del Fenerbahce Istanbul. I bianconeri hanno ripreso a macinare risultati nella massima competizione continentale, trovando due successi consecutivi in casa nel doppio turno della settimana scorsa. Le V-nere hanno battuto prima l’Alba Berlino di Gabriele Procida (85-76) e poi ilMaccabi Tel Aviv (78-73), aggiornando il record stagionale a 6-8 – il medesimo di Panathinaikos Atene, Valencia e ASVEL Villeurbanne – e ...

Attualmente Polonara ha appena 11 minuti di media in(2.8 punti di media) e solo 3 partite giocate in ...Le coordinate per seguire la ... GLICKMAN: L'ESPANSIONE DI EUROLEGA E' INEVITABILE – BOLOGNABASKET | IL PORTALE DEL BASKET A ... Su Sky e in streaming su NOW la principale competizione di basket per club a livello europeo, la Turkish Airlines EuroLeague. Tra domani, giovedì 22, e venerdì 23 dicembre sono ...