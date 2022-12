Tennis | il programma di Jannik Sinner nel 2023 | gennaio molto intenso e con tante scadenze in classifica

Leggi su oasport

(Di martedì 20 dicembre 2022) Trovare continuità.sta lavorando duro per essere pronto al via della stagioneta. Il 2022 è stato ricco di problemi fisici per l’altoatesino, in un’annata nella qualeha anche deciso di cambiare allenatore: dopo i sette anni trascorsi con Riccardo Piatti, si è dato il via al nuovo corso con Simone Vagnozzi, completato da Darren Cahill. Il primo appuntamento nel quale vedremo in azione l’anno venturoè strettamente legato proprio a Cahill., infatti, farà il suo esordio nel primo dei due tornei di Adelaide, città natale del tecnico australiano, che prenderà il via dal 2. Niente United Cup e sì a un torneo ATP250 il cui roster è notevolissimo. Ai nastri partenza troviamo Novak Djokovic, Felix Auger-Aliassime, Daniil ...