Schettino non è il solo responsabile | Costa Concordia | chi riscrive la storia

(Di martedì 20 dicembre 2022) Riproponiamo "Le interviste con i protagonisti" di Giovanni Terzi. Qui il colloquio con Kevin Rebello fratello di Russel, l'ultima vittima ritrovata, la trentaduesima, della tragedia della. «Per noi la cosa importante era quella di recuperare il corpo di mio fratello Russel e per questo non potrò mai ringraziare abbastanza le autorità italiane che immediatamente si sono prodigate in una ricerca che non era per nulla semplice». Chi parla è Kevin Rebello fratello di Russel, l'ultima vittima ritrovata, la trentaduesima, della tragedia delladi cui, il 13 gennaio scorso, si sono commemorati i dieci anni del naufragio all'isola del Giglio. Riavvolgiamo il nastro dei ricordi di quella drammatica notte dove apparentemente tutto sembra chiaro ma che, probabilmente, ancora non completamente si ...

Sportando

... stiamo uguale a prima Continua la stagione del Teatro Troisi con Simonee lo spettacolo '... Dal 14 al 20 dicembre: sette giorni di eventi gratuiti durante i quali goderesolo della ...... sul prosieguo Castaldi impatta di testa su un cross dalla destra matrova lo specchio. Alla ... Sugli sviluppi del corner,sbuca in area e di testa sblocca il risultato. Al 44' Attardi ... “Fare come Schettino non era la cosa giusta. Vediamo come andrà a finire”. Messina dopo il Maccabi SCISCIANO - Il Scisciano agguanta un pari nei minuti di recupero e rallenta la fuga della capolista Marigliano. Il distacco dalle inseguitrici, +7, resta comunque importante. Nel derby con il Sciscian ...Un appuntamento da non perdere - per tutto il periodo delle feste natalizie ... Clicca qui per tutte le informazioni Simone Schettino in scena con Se tutto va bene, stiamo uguale a prima Continua la ...