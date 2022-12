(Di martedì 20 dicembre 2022) Tre persone sono rimaste uccise e una ferita nell’esplosione delUrengoi-Pomary-Uzhhorod, in, una delle ‘pipeline’ che porta il gas all’Europa. Lo hanno riferito a Ria Novosti le autorita’ locali. “È stato stabilito che l’esplosione che ha generato l’incendio si è verificata durante i lavori di riparazione programmati nella sezione delsotterraneo”, ha aggiunto il ministero. In particolare l’esplosione delsi è verificata nella regione russa della Ciuvascia. Lo riportano i media russi, citando testimoni oculari che hanno diffuso video del rogo sui social. Il tratto interessato dall’incendio, scrive Komsomolskaya Pravda, si trova nel distretto di Vurnarsky, a circa 600 chilometri a est di. Lo scorso 26 settembre esplosioni causate da sabotaggi con ...

Visita a sorpresa del leader ucraino nella città del Donetsk, sul fronte più duro della guerra. "Da maggio i russi cercano di spezzarla ma resiste" afferma. "Laha già perso quasi 99.000 dei suoi soldati in Ucraina. Un altro giorno saranno 100.000 perdite di occupanti. Perché " domanda Zelensky ". Nessuno a Mosca ha una risposta. Fanno la guerra e ...Potrebbe essere un caso l'esplosione che ha colpito il gasdotto che dallaattraversa l' Ucraina , ma è davvero difficile credere che lo sia. Il giorno dopo l'accordo europeo sul tetto al prezzo del gas , fissato a 180 euro a megawattora, nella Repubblica Ciuvascia è ... Russia, esplode un gasdotto a est di Mosca: almeno tre vittime - Il video