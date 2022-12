Manovra | Orlando | ' la cosa più grave è che sia indifferente ai salari'

(Di martedì 20 dicembre 2022) Roma, 20 dic (Adnkronos) - Nella"non c'è niente sulo minimo, meno che le manovre precedenti sull'integrazione deiattraverso il taglio del cuneo. Non c'è una strategia per rafforzare la contrattazione e per adeguare i contratti all'inflazione. Sono elementi che peggioreranno la situazione che l'Istat denuncia. Il fatto che lasia totalmentea questo aspetto è il fatto piùdi questa". Lo ha detto Andrea, del Pd, a margine delle celebrazioni per i 126 anni dell'Avanti!.

