Lea Michele porta il revival di Funny Girl a stabilire un nuovo record di incassi

(Di martedì 20 dicembre 2022) L'attrice Leaha contribuito a far aumentare glideldel musicala Broadway, stabilendo un. Leaha contribuito a faral musicals un. Ildello spettacolo, attualmente in scena a Broadway negli spazi dell'August Wilson Theatre, ha infatti incassato oltre 2.005 milioni di dollari nel corso della settimana che si è conclusa il 18 dicembre. Il primato precedente per una produzione in programma sul palco dell'August Wilson Theatre era stato stabilito da Means, nel 2018, che si era però fermato a quota 1.994 milioni di dollari. Dopo l'arrivo ...

Movieplayer

Usuelli (+Europa) ha ringraziato il presidente Fontana per l'accettazione di un emendamento ... finanziando voci specifiche come l'erogazione di prestazioni extra, interventi per minori, ...Usuelli (+Europa) ha ringraziato il Presidente Fontana per l'accettazione di un ... finanziando voci specifiche come l'erogazione di prestazioni extra, interventi per minori, acquisto ... Lea Michele porta il revival di Funny Girl a stabilire un nuovo record ... L'attrice Lea Michele ha contribuito a far aumentare gli incassi del revival del musical Funny Girl a Broadway, stabilendo un nuovo record.Il progetto ripercorre la perdita delle tre giovanissime superstar Cory Monteith, Naya Rivera e Mark Salling e le sciagure che hanno colpito il set ...