La figlia di Ambra Angiolini nel mirino di Striscia la Notizia | i dettagli

(Di martedì 20 dicembre 2022) Gli insulti sui social network, ormai, sono all’ordine del giorno. Non sono solo le personalità più in vista a farne le spese, ma anche i loro figli. Questo è quello che è successo a Jolanda, nata dalla relazione trae Francesco Renga. La ragazza, di recente, ha raggiunto una grande popolarità grazie alla reazione avuta davanti alle critiche riguardanti il suo aspetto fisico.la, però, ha deciso di approfondire l’argomento. Il sospetto che si sia trattata solo di una mossa commerciale, infatti, è stata sollevato da più di un utente. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica dell’ultima puntata dilala, Jolanda Renga è davvero sincera? Jolanda Renga ha avuto una reazione ...

Radio Deejay

Jolanda Renga ,diAngiolini e di Francesco Renga , diventa oggetto di indagine per Striscia la notizia , il programma satirico di Antonio Ricci , che nella puntata di ieri sera le ha dedicato uno ...Ora che non è più una bambina " ladiAngiolini e Francesco Renga ha 18 anni " Jolanda legge tutto quello che viene scritto su di lei sui social, inclusi purtroppo commenti impietosi e ... “Sei brutta!”, la lezione di Jolanda Renga agli hater: “Ho il cuore e l’anima puliti” Anche il nuovo tatuaggio comunica speranza. Ambra l’ha condiviso poche ore fa e, anche questa volta, si è affidata a La Bigotta, la stessa tatuatrice che aveva già realizzato il precedente.Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e di Francesco Renga, diventa oggetto di indagine per Striscia la notizia, il programma satirico di Antonio Ricci, che nella puntata di ieri sera le ...