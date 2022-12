Jorginho | 'I Mondiali? Non sapevo neanche chi giocava'

Pianeta Milan

Queste le parole di Jorginho, centrocampista del Chelsea e della Nazionale italiana: "Da campione d'Europa, quanto ha pesato seguire i Mondiali da casa? È stato molto difficile, specialmente all'inizio. Non volevo guardare le partite, ho fatto un viaggio..." Il centrocampista ha parlato in merito ai Mondiali di Qatar 2022, conclusi domenica e ai quali gli azzurri non sono riusciti a qualificarsi.