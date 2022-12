È l' ora dello scaricabarile | accuse incrociate sui soldi Kaili dal giudice

(Di martedì 20 dicembre 2022) Continuano a emergere nuovi dettagli dallo scandalo "Qatargate" che ha sconvolto le istituzioni europee. Durante il suo interrogatorio, l'eurodeputata greca Evaha ammesso di aver chiesto a suo padre di nascondere parte del denaro che era a casa sua, mentre il suo collega belga Marc Tarabella, è stato additato dall'ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri come destinatario di "regali" dal Qatar. Lo riporta il quotidiano belga LeSoir. "L'imputata ammette di aver ordinato al padre di nascondere i", ha scritto ilistruttore Claise nel mandato di arresto emesso contro l'eurodeputata greca il 9 dicembre. "Afferma di aver saputo in passato delle attività del marito (Francesco Giorgi, ndr) con il sig. Panzeri, e che per il suo appartamento sono passate valigie di denaro contante", si legge nel documento riportato dal ...

