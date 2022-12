”Dammi i soldi o t’ammazzo davanti a tutti!” | 45enne pestato e rapinato in strada

(Di martedì 20 dicembre 2022) Latina. Un arresto in flagranza di reato, avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 19 dicembre 2022, grazie ad un intervento della Squadra Mobile e delle Volanti: il soggetto è un ragazzo giovane, di 25 anni, domiciliato nel Comune di Latina, e sul quale, ora, pende un’accusa di rapina aggravata. Laina, arrestato un 25enne Il tutto era nato da una denuncia depositata da parte di un uomo, il quale ha riferito nella sua testimonianza di essere stato oggetto, per circa un mese, di ripetute pretese “estorsive” da parte dell’indagato. Stando a quanto dichiarato, l’uomo l’avrebbe conosciuto a Roma, nei pressi della struttura della Caritas di “Ponte Casilino”. Ma non è tutto, perché le estorsioni sarebbero state accompagnate anche da diverse minacce di morte nei suoi confronti. Poi, dalle parole si è passato ai fatti: prima della consegna del denaro, per incitarlo a non ...

Fanpage.it

Uno sconosciuto ha contattato una donna di 90 anni spiegando che il nipote era rimasto vittima di un incidente e aveva necessità die gioielli per pagare le spese mediche. La anziana si è insospettita e ha riferito di contattare i familiari per far chiarezza sulla vicenda. A quelle parole, il malvivente ha interrotto la ...... perché D'altra parte, in Italia, lo scudetto lo vincono sempre le provinciali ed ogni anno chi più spende più si trova in zona retrocessione!!! (Lo diceva anche Confucio anzi Osho...e ... Rapisce il padre dall'ospedale e chiede riscatto alla madre: Dammi i ... Oltre 70mila studenti a rischio dispersione scolastica. L'allarme, lanciato da La Repubblica, è degno di attenzione. Sempre sul quotidiano nazionale c'è spazio per le considerazioni di uno studente 16 ...“E’ una rapina, signora datemi tutto l’incasso“. Sono le parole pronunciate in un video da un uomo che, armato ...