Claudio Amendola | quanto costa mangiare nel suo ristorante? Tutti i prezzi del menù

(Di martedì 20 dicembre 2022) L'attore romanoha aperto unnella Capitale,nel suo locale? Scopriamodel. Tra gli attori più amati del cinema e della fiction italiana c'èche vanta anni di carriera alle spalle. Con la serie tv Nero a metà l'attore ha incantato il pubblico di Rai Uno per diverse stagioni e in molti attendono con ansia la prossima. Intanto la cronaca rosa ha annunciato la separazione trae sua moglie Francesca Neri con cui ha condiviso moltissimi anni della sua vita. I due hanno cercato di mantenere il riservo sulla questione ma la notizia è trapelata qualche mese fa. Nonsanno ...

Youbee Magazine

Ad accompagnare Moro sul palco una band dal forte impatto che vedeJunior Bielli al piano, Danilo Molinari, Roberto Maccaroni e Davide Gobello alle chitarre, Lucaal basso e ...Il ritorno del monnezza , il film in onda stasera in tv alle 21 su Cine34 : film commedia, polizesco del 2005 di Carlo Vanzina, con, Enzo Salvi, Elisabetta Rocchetti, Gianni Parisi, ... Claudio Amendola, dopo il divorzio dalla moglie arriva un altro ... La curva critica delle unioni non spaventa chi lo fa per la prima volta: in media si “investono” 24.500 solo per il cibo... E sulla partecipazione c’è chi indica l’Iban ...Quanto costa mangiare al ristorante di Claudio Amendola e cosa comprende il menù; tutte le info sul nuovo locale al centro di Roma.