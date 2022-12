Uomini e Donne | Riccardo Guarnieri fa un gesto forte per Gloria Nicoletti poi la scarica di nuovo!

Witty TV

... fondata da Chiara Amirante, hanno intensificato la loro presenza nelle stazioni di tutte le città italiane, da Nord a Sud, dedicando loro tempo all'ascolto del grido sordo di anziani,,...Le duesono state trasportate in codice giallo al policlinico Tor Vergata. Sulle tracce del responsabile i poliziotti del commissariato Casilino, impegnati nelle indagini. Venerdì 16 dicembre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV In Italia le donne assassinate tra il 1° gennaio e il 20 novembre 2022 sono state 104, di queste 52 per mano del partner o dell’ex partner. Ogni anno, le statistiche confermano che la maggior parte ...In Italia queste neoplasie colpiscono circa 17 uomini su 100.000 e di 14 su 100.000 per le donne. In FVG negli ultimi 3 anni l’incidenza è stata di 34 uomini su 100.000 e 27 su 100.000 per donne, con ...