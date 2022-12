Ultime Notizie Roma del 19-12-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 dicembre 2022)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio o la gita per la manovra la prima del governo meloni in commissione bilancio il ministro Giorgetti presenta il testo con le modifiche apportate dopo Le sollecitazioni arrivate da maggioranza ma anche dall’Unione Europea via la contestata norma sul POS che dava la possibilità ai commercianti di non essere sanzionati si rifiutavano pagamenti elettronici entro €60 in alzata €600 le pensioni minime per gli over 75 taglio del cuneo fiscale alzato al 3% con un aumento del reddito €25000 bagarre in aula con L’opposizione che abbandoni lavori per il ritardo con cui le menti sono stati presentati è mortaLando Buzzanca l’attore 80 anni era ricoverato presso il Policlinico Gemelli l’ultima fase della sua vita è stata segnata da ricoveri e polemiche ...