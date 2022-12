Ultime Notizie – Agrigento | pulmino investe scolaresca | 6 bimbi feriti

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Incidente a Sciacca, nell’agrigentino, dove unha investito, fortunatamente senza gravi conseguenze, un gruppo di alunni della quinta elementare dell’istituto ‘Mariano Rossi’ che stava assistendo a una manifestazione all’aperto. I bambinisarebbero sei: sono stati portati in ospedale ma hanno riportato solo qualche contusione e un grande spavento. Secondo quanto ricostruito, ilera parcheggiato in una strada in discesa quando si è mossondo la. Una delle ipotesi è che il mezzo fosse in folle. Sul posto si trova la polizia municipale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

