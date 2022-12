Torrone | storia e tradizione

ilGiornale.it

... da Trilussa a Belli, sono i sonetti scritti da quegli attori che hanno fatto ladi Roma, ... Mo entra una cassetta de, Mo entra un barilozzo de caviale, Mo er porco, mo er pollastro, mo ...Osini Invictus: l'antico borgo rivive nel Natale - Mercatini,caldo e vin brulé con cioccolata calda e caldarroste a partire dalle 15:00 per un pomeriggio ...ma destinata a sconvolgere laIl torrone è un dolce delle festività dalle origini molto antiche: a contendersi l’invenzione di questa prelibatezza sono due città italiane, tra leggende e tradizioni ...Quando si tratta di Natale, ogni regione, ogni provincia, ma anche ogni città, paese o borgo, ha la sua eccellenza. E come sempre, il Sannio non è da meno. Benevento, prezioso e storico gioiellino san ...