(Di lunedì 19 dicembre 2022) Le date di inizio regione per regione e qualche consiglio pratico per non lasciarci sfuggire quello che ci piace. Ma soprattutto per non portare a casa qualcosa che non ci serve…

Vanity Fair Italia

cominceranno il 5 gennaio. È questa la data scelta dalla Puglia, e da molte altre regioni, per dare il via alla caccia ...Manca poco alla partenza dei, molto attesi nel Vco e non solo. Gli sconti cominceranno a gennaio e dureranno fino a inizio marzo. La corsa agli acquisti di Natale non è ancora finita, ma già si preparano le ... Saldi invernali 2023: quando iniziano e i capi su cui investire Le date di inizio regione per regione e qualche consiglio pratico per non lasciarci sfuggire quello che ci piace. Ma soprattutto per non portare a casa qualcosa che non ci ...Data di inizio per i nuovi saldi di Steam. Valve ha annunciato con un post sul blog della piattaforma la data di inizio dei saldi invernali 2022 di Steam. Il nuovo periodo di promozioni a non finire i ...