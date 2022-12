Ranking Atp aggiornato a lunedì 19 dicembre | tutto invariato ai vertici e per gli italiani

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Ecco ilAtp19a poche settimane dall’inizio della stagione 2023. I top players in queste settimane sono impegnati in vari tornei di esibizione che non assegnano punti per la classifica ufficiale. Anche per glinulla da segnalare.Atp19Carlos Alcaraz 6.820 Rafa Nadal 6.020 Casper Ruud 5.820 Stefanos Tsitsipas 5.550 Novak Djokovic 4.820 Felix Auger-Aliassime 4.195 Daniil Medvedev 4.065 Andrey Rublev 3.930 Taylor Fritz 3.355 Hubert Hurkacz 2.905 15. Jannik Sinner 2.410 16. Matteo Berrettini 2.375 23. Lorenzo Musetti 1.865 45. Lorenzo Sonego 950 55. Fabio Fognini 843 SportFace.

