Meloni vince anche l' oscar dei social La classifica 2022

(Di lunedì 19 dicembre 2022) L'anno digitale va in soffitta, consegnandoci un secondo semestre segnato da due grandi cesure che hanno condizionato i risultati qualitativi e quantitativi della presenza dei leader politici in rete: la prima, ovviamente, è stata la caduta del governo Draghi, mentre la seconda è rappresentata dalla vittoria elettorale del centro-destra con l'approdo di Giorgiaalla guida del Paese. Sul gradino più alto del podio delle conferme dell'ascolto del parlato dipanatosi online da luglio a dicembre, quindi non soltanto sulle piattaforme, c'è per la terza volta consecutiva Giorgia, l'attuale premier ha dominato molte delle classifiche del censimento surclassando nei numeri tutti gli altri leader a cominciare dai due alleati Salvini e Berlusconi. Un'ulteriore conferma da evidenziare è data dalla necessità imprescindibile di ...

Seavrà tre priorità per il Lazio: sanità, trasporti, infrastrutture. E avrà anche, Francesco Rocca , il petalo forte della rosa dellache lo stima assai, un patrimonio di riconoscimento ...pensa a #Rocca Al netto delle evoluzioni possibili (manca, per esempio, il nome del ... Federico Benini, di Winpoll, osserva: 'Il centrodestra parte in vantaggio perché unitoun po' ...