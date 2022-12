L’Argentina campione del mondo fa scalo a Roma Ma niente incontro con Papa Francesco

Leggi su tpi

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Dopo più di 16 anni, la Coppa delha fatto ritorno in Italia. Solo per qualche ora però: il tempo per l’aereo della nazionale argentina di fareFiumicino, prima di proseguire verso Buenos Aires, dove Messi e i suoi compagni sono attesi all’alba di domani. La sosta è durata due ore, senza che giocatori o staff scendessero dall’aereo della compagnia “Aerolineas Argentinas”, decorato con l’immagine dell’otto volte vincitore del Pallone d’oro e i colori della nazionale albiceleste. Nessuna visita in Vaticano, come alcuni avevano invece anticipato negli scorsi giorni. L’ipotesi era quella di untra la squadra eBergoglio, grande tifoso del, prima del ritorno in patria per i festeggiamenti. La squadra è invece rimasta sulla pista dell’aeroporto ...