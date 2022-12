Governo | rompicapo MES | tante remore | tre ipotesi

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 19 dicembre 2022) E’ di nuovo tensione dell’Italia con la Ue per il via libera alla riforma del MES, perché il nostro paese è l‘unico a non averlo ancora ratificato, mentre la Germania si è messa rapidamente in carreggiata dopo la sentenza favorevole dell’Alta Corte tedesca. Cosa potrà succedere se l’Italia non approva il MES? Perché il centro-destra ed in particolare il partito della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è sempre dimostrato ostico nei confronti di questo strumento? Facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire cosa cosa è il MES, perché in questi termini non piace al centro-destra e quali potrebbero essere gli sviluppi. Come nasce il MES Il MES o Meccanismo Europeo di Stabilità, conosciuto anche come Fondo salva-stati, è uno strumento nato nel 2012, all’indomani della crisi economico-finanziaria del 2008-2009 ed i n piena crisi del debito sovrano, per combattere la speculazione ...