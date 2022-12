Emirati arabi uniti | la sede della Cop28 al centro di continue violazioni dei diritti umani

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Alla Cop27 di Sharm el-Sheikh si è parlato piùcrisi deinello stato ospitante, l’Egitto, checrisi climatica: succede, quando si decide di svolgere eventi globali in luoghi nei quali isono sistematicamente violati. Una situazione del genere rischia di presentarsi nuovamente il prossimo anno, dato che lasi terrà negli, che peraltro sono al quarto posto nella classifica globale del livello di emissioni pro capite di biossido di carbonio. Ledeinella federazionena sono poco note. Proviamo a raccontare cosa è accaduto quest’anno. Il più noto dissidente in ...

