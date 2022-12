E T | il robot originale venduto all' asta per 2 | 45 milioni di euro

Agenzia ANSA

E. T , l'extraterrestre più famoso del cinema venduto all'asta BALLERINI E CANTANTI Amici 22, le emozioni della quattordicesima puntata LE IMMAGINI DELLA SERATA 'Grande Fratello Vip', le emozioni ...Alla fine la versionedi E. T. utilizzata per le animazioni del celebre film di Steven Spielberg ha una nuova casa, ...Mostra 1982 - 2022' e al suo interno troveremo tantissimo materiale... Robot originale E.T. venduto all'asta per 2,45 mln La statua animatronica originale di "E.T. l'extraterrestre", utilizzata nell'omonimo film di Steven Spielberg, ha trovato un acquirente questo fine settimana per 2,6 milioni di dollari (2,45 milioni d ...LOS ANGELES (USA), 19 DIC - La statua animatronica originale di 'E.T. l'extraterrestre', utilizzata nell'omonimo film di Steven Spielberg, ha trovato un acquirente questo fine settimana per 2,6 milion ...