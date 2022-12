Argentina-Francia | Gasparri | “Il pigiama a Messi è stato un atto di invadenza molto spiacevole”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il senatore di Forza Italia, Maurizio, intervenuto a RaiNews24, ha commentato la cerimonia di premiazione dell’ai Mondiali di Qatar 2022: “Plaudo ae all’ma questa vicenda del ‘’ arabo, imposto da quello sceicco, ha fpercepire un atteggiamento di prevaricazione conche ha dovuto sollevare la coppa e fare la premiazione indossando una veste che non era la sua, coprendo la maglia della Nazionale. Èundie non vorrei che fosse anche un messaggio culturale per dire ‘domani comanderemo noi’.doveva togliersi quel ‘pigiamino’ nero e doveva ribellarsi a questa imposizione che ha ...

La nazionale di calcio dell'è attesa martedì a un bagno di folla nell'iconica piazza dell'Obelisco del centro della ...un milione di persone a celebrare l'epica vittoria contro laai ...Ascolti Tv 18 dicembre 2022, il 74.3% di share per i rigori mondiali traPer compiere l'ultimo salto nella modernità sarà decisivo il PNRR. Ci sono ancora 3 milioni e 500.000 ... Argentina-Francia 4-2 (3-3 DTS), la sintesi della partita L’Argentina è di nuovo campione del mondo, ha alzato la coppa in Qatar battendo la Francia in finale. La festa, nella serata di domenica 18 dicembre, si è spostata anche in centro città a Cremona. Da ...Emanuele Zuelli sta parlando in diretta sul canale Twitch della Juventus. TuttoJuve.com sta seguendo l'evento in diretta: Come stai "Bene grazie". È stata ...