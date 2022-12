Verso Oriente

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ultimo appuntamento del 2022 con la MLW, poi lasceremo lo spazio Agli Award di ZW. Le ultime puntate ci hanno riservato interessanti colpi di scena, ritorni inaspettati e nuovi debutti. MLW Japan La federazione torna a guardareil giappone per la divisione Middleweight. Stavolta è la Dragon Gate a bussare e a farlo con un certo impeto: Shun Skywalker, plurititolato atleta della federazione, ha sconfitto infatti (anche grazie ad un “aiutino” di Richards) Myron Reed, strappandogli la cintura e conquistando il suo primo titolo in MLW. Il Bomaye Club si trova quindi privo di cinture, avendo perso, a poca distanza di tempo, il National Openweight e il Middleweight Title. Potrebbe essere l’occasione per puntare alle cinture di coppia, approfittando anche del fatto che Nduka sembra più interessato al World HW Title di Hammerstone, che a difendere ...