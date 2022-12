Ultime Notizie – Argentina-Francia | la doppietta di Mbappè in 2 minuti riapre la finale

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 18 dicembre 2022) Unain duedi Kylian Mbappéunaincredibile.è ora sul 2 a 2, dopo il rigore trasformato dal fenomeno francese all’80’ e il raddoppio in mezza rovesciata un minuto più tardi, all’81’. Ora, a diecidalla fine dei tempi regolamentari, è lui il capocannoniere dei Mondiali con 7 gol, contro i 6 di Messi. E laè tornata in perfetto equilibrio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione