PAPA FRANCESCO SCEGLIE IL TG5 PER LE INTERVISTE | “IL NATALE CHE VORREI”

(Di domenica 18 dicembre 2022) Domenica 18 dicembre, alle 20.35 su Canale 5, “Ilche”, l’intervista esclusiva acurata dal vaticanista del Tg5 Fabio Marchese Ragona. Da Casa Santa Marta, la residenza di, un’intervista con il Santo Padre che toccherà i temi più caldi d’attualità. A dialogare con ilsarà il vaticanista Fabio Marchese Ragona che, in occasione di questo, al termine di un anno denso di avvenimenti spesso dolorosi, porgerà al Pontefice alcune domande su argomenti come la guerra, il caro energia, la denatalità, lo sport, i poveri e la politica. Nell’intervista ci sarà spazio anche per argomenti più intimi che riguardano la vita die il suo pontificato che nel marzo del ...

ha concesso al quotidiano madrileno ABC una lunga e distesa intervista in cui ha toccato molti temi anche scottanti. Dalle dimissioni delagli abusi. Ma non solo. 'Se sono bravi, ...a a a La Chiesa del sedicentedovrebbe essere quella 'dei ponti, del dialogo, della misericordia, della fratellanza umana' … Oggi vi mostriamo la vera natura di questa impostura mediatico - emozionale servita ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Papa Francesco compie 86 anni e non potevano mancare gli affettuosi auguri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.