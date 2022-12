(Di domenica 18 dicembre 2022) Niente da fare perdei 100 delfino uomini dei2022 diin. L’azzurro difendeva il titolo iridato vinto l’anno passato ad Abu Dhabi e, dopo il 49.07 stabilito in semi, c’erano delle aspettative per fare bene nell’atto conclusivo odierno. Poca brillantezzanuotata del lombardo, che forse ha anche risentito dei tanti impegni in chiave staffetta. Avrebbe dovuto attaccareprima parte, con subacquee molto efficaci, e invece l’azzurro si è trovato a inseguire fin dall’inizio, crollando definitivamente nell’ultimae chiudendo in quinta posizione con il crono di 49.32. Il successo è andato al sudafricano ...

OA Sport

...Paltrinieri ha vinto la medaglia d'oro negli 800 stile libero maschili ai Mondiali diin ... Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi,Rivolta e Leonardo Deplano si aggiudicano infatti il titolo ...Siamo quasi giunti alla conclusione dei Mondiali diin vasca corta 2022 , in programma a Melbourne e che vedono oggi in programma l'ultima ... GIORNO PER GIORNO Manca l'accesso in finale... Nuoto, Matteo Rivolta solo quinto nella Finale dei 100 farfalla dei Mondiali in vasca corta. Oro a Chad le Clos Siamo quasi giunti alla conclusione dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2022, in programma a Melbourne e che vedono oggi in programma l'ultima giornata di gare.Ultima giornata dei Mondiali in vasca corta a Melbourne e l'Italia prova a migliorare il bottino di 12 medaglie: Panziera e Mora in finale nei 200 dorso, scatenata la 4x100 mista maschile. Fuori Ciamp ...