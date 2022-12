LIVE Argentina-Francia 2-0 | Finale Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | dominio dell’Albiceleste Termina la prima frazione

(Di domenica 18 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:55tutta di marca. Pressing asfissiante, giocate talentuose, triangolazioni, e killer instinct nelle due occasioni migliori. Un Di Maria tirato a lucido, protagonista in entrambe le azioni che hanno portato ai gol, ed un Messi praticamente perfetto.tramortita. Negli spogliatoi Deschamps dovrà provare a cambiare le carte in tavola. A tra poco! FINE PRIMO TEMPO 52? Ripartenza di Kolo Muani, che guadagna undi punizione. Primo cartellino giallo estratto dall’arbitro, rifilato ad Enzo Fernandez. 51? I due cambi di Deschamps finora non hanno sortito alcun effetto. Nella ripresa Mbappè potrebbe giocare come falso nove, con Thuram e Kolo Muani ai suoi lati. 49? Romero e Molina continuano a ...

LUSAIL (QATAR) - È il giorno della verità in Qatar, dove Argentina e Francia sono pronte a sfidarsi nella finale della Coppa del Mondo in programma oggi (domenica 18 dicembre, ore 16 italiane) sul prato dell' Iconic Stadium di Lusail. È l'ultimo atto del Mondiale, è la finalissima tra Argentina e Francia. Messi contro Mbappé ma non solo: novità Di Maria (assente tra i titolari dai gironi) per Scaloni, nel tridente con anche Messi e Álvarez. È la sesta finale per i sudamericani.