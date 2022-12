Leila Kaouissi sta meglio | “Sono ricoverata in psichiatria” Poi si confida | “Non odiatemi Mi sento in colpa | vorrei donarvi tutto quello che ho ma non so come fare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 dicembre 2022) Non è trascorsa neanche una settimana da quando, la ragazza che racconta su TikTok la propria battaglia contro i DCA (disturbi del comportamento alimentare), aveva annunciato di lasciare i social: “Mi avete distrutta, io continuerò a lottare”, aveva affermato in un video che attualmente conta 1 milione di visualizzazioni. Adesso ha cambiato idea. Giusto? Sbagliato? Chi siamo noi per dirlo? A spiegare, sempre su TikTok, ci ha pensatostessa attraverso alcuni filmati e alcuni video in diretta con i numerosi fan (non appena si collega, migliaia di persone cominciano ad interagire con lei). “Ciao cuoricini e cuoricine,state? Io sto bene, so che avevo promesso di staccarmi dai social però mi sembra giusto aggiornarvi sustanno andando questi giorni“, ha ...