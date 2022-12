Grande Fratello | ex protagonista racconta la sua continua lotta con il cancro

Leggi su isaechia

(Di domenica 18 dicembre 2022) Valentina Vignali ha pubblicato un Instagram reel in cui ha mostrato ai suoi followers tutti i passaggi a cui deve sottoporsi, nell’ambito dei controlli medici per monitorare il suo. L’ex concorrente del16, ha esordito: Oggi vado a Pisa e vi faccio vedere la routine di controlli che deve fare una persona che ha avuto il. Breve riassunto: a 21 anni mi è stato diagnosticato un carcinoma alla tiroide. Da là, è iniziata la trafila: ovviamente operazione d’urgenza e cicli di radioterapia. Purtroppo, prima dei cicli di radioterapia, perché io non mi faccio mancare nulla, mi hanno trovato dei linfonodi con metastasi e quindi adesso devo fare dei controlli periodici. L’influencer ha poi spiegato: Che cos’è una metastasi? E’ il fenomeno per cui le cellule del tumore si spostano dal punto di ...