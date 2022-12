Giorgia Meloni conferma il dietrofront del governo sul Pos | “Troveremo un altro modo per non fare pagare le commissioni”

(Di domenica 18 dicembre 2022)delsul Pos: ladiLa premierildelsul Pos, ovvero la misura inserita nella legge di bilancio che prevede la cancellazione delle sanzioni per gli esercenti che si rifiutano di accettare i pagamenti con il bancomat o la carta di credito sotto i 60 euro. “Se non ci sono i margini ci inventeremo unper nonagli esercenti lebancarie sui piccoli pagamenti” ha dichiarato la presidente del Consiglio. “Quello dell’obbligo del Pos è un obiettivo del Pnrr e quindi lo stiamo trattando con la Commissione” ha aggiunto ...

Così il premierlasciando il Senato dopo il concerto di Natale. 'E' una manovra, non è mai un'approvazione facile. Però penso che, nelle condizioni e con i tempi che avevamo, abbiamo ...Dopo l'inno nazionale e l'inno europeo, il Presidente del Senato Ignazio La Russa prenderà la parola per un breve indirizzo di saluto, alla presenza della premier,. A condurre la ...E poi Fabio Rampelli e Nicola Procaccini. A sinistra invece è ormai definitiva la rottura tra 5 Stelle e Pd. Ieri la premier Giorgia Meloni, durante la festa per il decennale di Fratelli d'Italia, ...ROMA (ITALPRESS) – La manovra “non è mai un’approvazione facile. Stiamo facendo tutti il nostro lavoro, però obiettivamente nei ...