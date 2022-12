Francia-Argentina 2-2 | si va ai supplementari

(Di domenica 18 dicembre 2022) . Clamoroso in Qatar. Una finale che sembrava già scritta, si è improvvisamente aperta. L’ha dominato in lungo e in largo e al 79esimo era sopra 2-0. Scaloni aveva anche tolto Di Maria autore del secondo gol. Poi, però, è cambiato tutto in tre minuti. Prima un rigore concesso allaper fallo su Kolo Muani e trasformato da Mbappé, dopodiché lo stesso Mbappè ha raddoppiato al volo. A questo punto le parti si sono invertite. Laha sfiorato il terzo gol, come pure l’. Ora si va ai. Deschamps quando si è visto perso, ha rinunciato a Griezmann e ha inserito tutti gli attaccanti a disposizione. L'articolo ilNapolista.

Perfetta la partita di Angel Di Maria . L'attaccante dell', in finale con laai Mondiali, si è procurato un rigore e ha segnato un gol. Si tratta di uno più grandi calciatori degli ultimi quindici anni. Il Fideo è sempre stato un ...Messi autore di una grandissima finale Mondiale: nessuno come il 10 ha partecipato a così tanti gol Una finale,, che ha visto Lionel Messi come assoluto protagonista al Lusail Iconic Stadium per un'ora abbondante di gioco. Il numero 10, prendendo parte ai due gol nel primo tempo, ha ... Argentina-Francia 2-2 | La finale dei Mondiali in diretta Al 78' rigore per la Francia e gol di Mbappé! Penalty per fallo su Kolo Muani. Kylian fredda Martinez che però aveva intuito la traiettoria del pallone.Incredibile a Lusail, Argentina-Francia vivrà almeno un'altra mezz'ora di gioco. Mbappé ha letteralmente stoppato la coppa, che si stava indirizzando verso Lionel Messi. Due minuti di follia possono c ...