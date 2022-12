Cosa significa l’Inno dell’Argentina? Testo e traduzione

(Di domenica 18 dicembre 2022) Manca poco ormai al fischio d’inizio della finalissima dei Mondiali di calcio del Qatar 2022 tra Argentina e Francia. A breve si conoscerà il nuovo campione del mondo, che potrà festeggiare al termine di un match che promette scintille. Prima del fischio d’inizio, come sempre, allo stadio risuoneranno gli inni nazioniali delle due squadre. Amatissimo e cantato con passione è quello, l’Himno National Argentino. Una canzone che risale all’Ottocento, composto da Victor Lopez y Planes con unpatriottico, che parla di indipendenza e libertà. IldelArgentino Oíd, mortales, el grito sagrado: «¡Libertad, libertad, libertad!» Oíd el ruido de rotas cadenas, ved en trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las Provincias Unidas del Sur y los libres del mundo responden: «Al gran ...

Motor1 Italia

'Il troppo stroppia', èrisaputa. La band dal successo strabiliante chiude il tour ... Rovesciare l'ordine tradizionale ed enfatizzare il divertimento nonessere artefici di devastazione. ...Chenon è un ramo d'azienda trasferibile Passare la mano su una parte della propria azienda nonche sia possibile trasferire un singolo reparto. Ci sono, infatti, delle realtà all'... Cosa significa che BMW trasformerà le concessionarie auto in agenzie PADOVA - Il vescovo Cipolla ha sospeso don Luca Favarin dai compiti legati alla sua ordinazione sacerdotale. Il decreto di sospensione a divinis significa che non potrà più dare ..."Al grido ‘lo chiede l’Europa’ abbiamo falciato pensioni, sanità, welfare e diritti perché così avremmo salvato il futuro dei nostri figli e i disastrati conti pubblici..." ...