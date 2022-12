Kate Middleton | lo zio la difende da Harry e Meghan | “Solo bugie nel documentario”

Leggi su dilei

(Di sabato 17 dicembre 2022) I toni nel Regno Unito si fanno sempre più accesi, dopo l’uscita degli ultimi tre episodi di, ilNetflix sulla storia dei Duchi di Sussex, che mira verso due nemici ben chiari: il Principe William e. Per questo, lo zio della Principessa del Galles scende in campo are la coppia dalle accuse, definendole ridicole e false. Ma a Palazzo sarà piaciuta questa intromissione, vista la scelta del no comment?contro: chi scende in campo Tutti ne parlano, il PrincipeMarkle, con il loroNetflix, sono riusciti a catalizzare l’attenzione, anche questa volta, con risultati inaspettati. Il pubblico è diviso a metà, tra ...