Innovazione | il Made in Italy sbarca a Las Vegas | 41 startup in mostra al Ces 2023

(Di sabato 17 dicembre 2022) Promuovere e supportare nella culla dell’mondiale l’ecosistema di un Paese innovativo e competitivo in tutti i settori economici: è l’obiettivo dell‘Italian Pavilion di ITA, Italian Trade Agency, al CESdi Las, il più importante evento tech al mondo, in programma dal 5 all’8 gennaio. La partecipazione italiana vuole far toccare con mano la strategia che ICE, Italian Trade Agency l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ha messo in campo a supporto dell’italiana e che intreccia supporto e promozione, servizi e accompagnamento: dalle 51presenti che rappresentano tutti i settori di punta della tecnologia italiana, agli eventi che raccontano il sistema di supporto ...