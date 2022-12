GF Vip 7 | chi è il più votato di sabato 17 dicembre? I sondaggi

(Di sabato 17 dicembre 2022) La ventitreesima puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda17, vede al televoto Daniele Dal Moro, Attilio Romita, Sarah Altobello ed Edoardo Donnamaria. Il televoto non è eliminatorio. A seguire i risultati deisul televoto della prossima puntata del GF Vip, con le percentuali dei voti espressi dagli utenti online dei portali Forumfree, RealityHouse e Isa&Chia. Grande Fratello Vip 7, il piùdel 17: i risultati deisul televoto della puntata del 17del GF Vip 7 vedono in testa Daniele Dal Moro. Dai primi voti online sembra che si vada verso un testa a testa tra l’ex tronista di Uomini e Donne ed Edoardo Donnamaria, mentre Attilio Romita e Sarah Altobello si giocano il terzo ...

