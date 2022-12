Formazioni ufficiali Udinese-Athletic Bilbao | amichevole invernale 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 17 dicembre 2022) Ledi, sfida valida comeper preparare la ripresa dei campionati dopo la sosta imposta dai Mondiali. Un altro test di lusso per la squadra allenata da Andrea Sottil, che dopo la sconfitta contro il West Ham torna in campo davanti al pubblico della Dacia Arena per affrontare i baschi del. Ancora diverse assenze per i friulani, a partire da Deulofeu e Becao. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:00 di sabato 17 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa...