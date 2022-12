Formazioni ufficiali Betis Inter | le scelte dei due allenatori

(Di sabato 17 dicembre 2022) Alle 18 andrà in scena l’amichevole tra Real. Ecco leschierate da Pellegrini e Inzaghi Ecco ledi. REAL(4-2-3-1): Bravo; Ruibal, Luiz Felipe, Victor Ruiz, Moreno; Guardado, Dani Perez; Luiz Henrique, Fekir, Rodri; Iglesias.(3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Bellanova, Barella, Calhanoglu, Gagliardini, Gosens; Mkhitaryan; Dzeko L'articolo proviene da Calcio News 24.

LEJUVENTUS (3 - 5 - 1 - 1): Perin; Riccio, Gatti, Rugani; Barbieri Barrenechea, Locatelli, Fagioli; Soulé; Miretti; Kean. All. Allegri SEGUI LA DIRETTA TESTUALE SUL NOSTRO SITO ...Arsenal - Juventus:ARSENAL (4 - 3 - 3): Turner; White, Holding, Gabriel, Tierney; Odegaad, Xhaka, Partey; Vieira, Nketiah, Nelson. Allenatore: Arteta. A disposizione: Hein, ... Croazia-Marocco: le formazioni ufficiali Le formazioni ufficiali di Arsenal-Juventus, sfida valida come amichevole invernale per preparare la ripresa dei campionati dopo la sosta imposta dai Mondiali.