Calcio | Ascoli Bucchi rinnova fino al 2025

"Il rinnovo del tecnico bianconero e del suo staff è un attestato di stima e fiducia".PICENO - Cristian Bucchi prolunga il suo contratto con l'fino al 30 giugno 2025. A renderlo noto è lo stesso club marchigiano attraverso un comunicato che conferma quanto anticipato dal patron Massimo Pulcinelli nel corso della cena di Natale ......00SRF Lazio U19 - Spezia U19 11:00SRF Pisa U19 - Reggina U19 11:00SRFU19 - Cosenza U19 14:...30 Legnago Salus - Luparense 14:30 Mestre - Adriese 14:30 ITALIA SERIE D - GIRONE D Aglianese-... Ascoli Calcio, gruppi ultras: “Non saremo a Cosenza. Decisione spiacevole ma non siamo il capro espiatorio di nessuno” ASCOLI PICENO - Detto, fatto. Ufficiale in casa Ascoli il rinnovo di contratto di Cristian Bucchi, che scadeva a fine stagione. Tempo tre giorni dalla proposta di patron Massimo Pulcinelli, formulata ...Ecco chi è partito alla volta della Calabria, dopo tre mesi e mezzo è tornato il portiere titolare Sono 23 i convocati dall’allenatore dell’Ascoli, Cristian Bucchi, per la trasferta al San Vito-Marull ...