William e Kate danno una lezione da reali al principe Harry

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ile la moglieMiddleton hanno riunito tutta la Famiglia Reale nel concerto di Natale dei Windsor. L’evento ha avuto luogo nello stesso giorno in cui ile Meghan Markle hanno lanciato le loro accuse negli ultimi tre episodi della serie tv su Netflix. La sera, però, iinglesi hanno risposto a modo loro e l’erede al trono, in maniera del tutto particolare, ha lanciato una risposta diretta al fratello minore. Ad organizzare l’evento è stata lassa del Galles per il secondo anno consecutivo. IlMiddleton hanno raggiunto l’appuntamento con il concerto di canti natalizi all’Abbazia di Westminster, accompagnati dai figli più grandi. Il ...

