Adnkronos

In merito al vaccino antinfluenzale,non ha dubbi: "Viene raccomandato assolutamente a tutti gli sportivi professionisti anche in relazione al fatto che quest'anno l'influenza è molto ...... ha spiegato stamattina la direttrice sanitaria dell'Ulss9, Denise. "Per questo ora i ...quarta dose dell'anticovid non ci sono controindicazioni per la somministrazione di entrambi i... Vaccini, Signorelli: "Atleti più a rischio se non immunizzati" (Adnkronos) – “L’Hpv è un virus che colpisce uomini e donne e può causare patologie molto pericolose come il cancro della cervice uterina. Il 100% dei tumori della cervice uterina è dovuto al papillom ...Roma, 16 dic. (Adnkronos Salute) – “Il ruolo dello specialista in medicina dello sport è fondamentale nella prevenzione della popolazione, in particolare modo quella giovanile che deve sottoporsi, com ...