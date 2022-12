Sinisa Mihajlovic non ce l’ha fatta | scomparso l’ex allenatore del Bologna

La Gazzetta dello Sport

Lutto nel mondo del calcio., fino al 6 settembre scorso allenatore del Bologna, è morto in una clinica di Roma. Aveva 53 anni. Il 13 luglio del 2019annunciò in conferenza stampa di essere malato di ...Ha combattuto, ma stavolta il mostro era davvero invincibile.non ce l'ha fatta. Il tecnico ed ex campione serbo è morto oggi a 53 anni, sfinito da forma acuta di leucemia diagnosticata nell'estate del 2019. Le condizioni disono ... Addio a Mihajlovic, il duro dal cuore grande: è morto di leucemia a 53 anni Dalla Coppa dei Campioni con la Stella Rossa alla panchina "inaspettata" al Bentegodi: i momenti più belli della carriera di Mihajlovic ...[themoneytizer id=”99064-6] Dopo una lunga battaglia contro la leucemia, anche un guerriero come Sinisa Mihajlovic si è dovuto arrendere al male. La speranza era quella di vederlo presto in campo, ma ...