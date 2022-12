Globalist.it

Sonia Sharifi, un'adolescente di 17 anni arrestata il 19 novembre nell'Iran occidentale con l'accusa di "inimicizia contro Dio", è stata rilasciata sued è tornata a casa. Lo riferisce Kurdistan human rights network. La giovane era finita in manette a casa della nonna ad Abdanan, nella provincia di Ilam ed era stata portata nel Centro di ...Sonia Sharifi è stata rilasciata sued è tornata a casa nella città di Abdanan dove è stata accolta da una folla festante con canti e balli in strada. La diciassettenne era stata arrestata il 19 novembre scorso in base all'... Liberata su cauzione una 17enne arrestata per inimicizia a Dio: picchiata in cella non ha potuto incontrare un avvocato Era stata arrestata a novembre a casa della nonna ad Abdanan dove è stata accolta con canti e balli in strada.Ha rischiato la condanna a morte a soli 17 anni ma Sonia Sharifi è tornata a casa. La ragazza era stata arrestata lo scorso 19 novembre dopo le proteste in piazza in Iran e accusata di ...