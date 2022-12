Lazio | l' Arsenal si fa avanti per Milinkovic - Savic

Solo la Lazio

L'è un'opzione reale per Milinkovic, l'interesse è certificato e se non sfocerà in un'... a meno di un'offerta irrinunciabile per lui e lavuole restare per completare la stagione. E' ...Juve elo corteggiano, quale consiglio daresti ora che è in scadenza nel 2024: rinnovo o ... Io vorrei che continuasse a vestire la maglia dellaper crescere come squadra di anno in anno, ... Lazio, dall'Inghilterra: "L'Arsenal segue con attenzione Milinkovic" Arsenal e Newcastle a giugno erano fuori dalla Champions e ... a meno di un’offerta irrinunciabile per lui e la Lazio vuole restare per completare la stagione. E’ appena diventato papà, i ...dal nostro inviato MANAVGAT Un campione senza età e senza tempo. I ragazzini mica riescono ancora a stargli dietro. Ringhia in ogni contrasto, sguscia con la palla come un trottolino, mira ...