Guida agli eventi da non perdere questo weekend

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Uno dei finesettimana più densi dell’anno? Molto probabile! Con un’infinità di iniziative per il Natale in tutta la provincia. Ma non solo: in città arriva «Sky TG24 Live In Bergamo» con tantissimi ospiti, al Donizetti c’è «La vita davanti a sé» con Silvio Orlando, a Edoné il concerto di Alosi, la Ciaspolata al chiar di luna, il Match d’improvvisazione teatrale a Seriate, a Palazzolo Roberto Anglisani con «Minotauro», la «Bergamo Padel Cup», i Lego al Castello di Trezzo. E poi ancora: la «Berghem Gin Fest», la «Sagra del Porsèl» e il revival anni ’80 a «Bergamo NXT Station». Infine per i bambini la magia di Babbo Natale, il teatro e i burattini. Dal 16 al 18 dicembre