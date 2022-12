E’ morto Sinisa Mihajlovic | aveva 53 anni

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) – E’. L’allenatore serbo, ex calciatore,53. Era malato di leucemia, che gli era stata diagnosticata nel 2019. Il decesso è stato annunciato dalla famiglia con un comunicato. “La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare,. Uomo unico professionista straordinario, disponibile e buono con tutti”, le parole dei familiari. “Coraggiosamente ha lottato contro una orribile malattia. Ringraziamo i medici e le infermiere che lo hanno seguito in questi, con amore e rispetto, in particolare la ...

La Gazzetta dello Sport

Lutto nel mondo del calcio.Mihajlovic, fino al 6 settembre scorso allenatore del Bologna, èin una clinica di Roma. Aveva 53 anni. Il 13 luglio del 2019 Mihajlovic annunciò in conferenza stampa di essere malato di ...Ha combattuto, ma stavolta il mostro era davvero invincibile.Mihajlovic non ce l'ha fatta. Il tecnico ed ex campione serbo èoggi a 53 anni, sfinito da forma acuta di leucemia diagnosticata nell'estate del 2019. Le condizioni di Mihajlovic sono ... Addio a Mihajlovic, il duro dal cuore grande: è morto di leucemia a 53 anni Una notizia temuta, che in questi minuti sta scuotendo il mondo sportivo, e non solo, del nostro paese. A 53 anni ci ha lasciati Sinisa Mihajlovic. L’ex allenatore del Calcio Catania, nell’ottobre 201 ...Una terribile notizia giunge oggi nel mondo dello sport: è morto Sinisa Mihajlovic, ex calciatore e allenatore serbo venuto a mancare oggi a Roma, ...