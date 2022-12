Argentina-Francia | Finale Mondiali calcio 2022 | probabili formazioni | a che ora inizia | dove vederla in tv e streaming

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Si avvicina sempre di più il momento delladeidiin Qatar, in programma domenica 18 dicembre, e che vedrà affrontarsi da un lato l’e dall’altro la; era lo scontro che ci si attendeva, viste le semifinali stabilite dal tabellone, e così è stato, la partita che tutti attendono. Solo una tra le due potrà laurearsi Campione del Mondo: sarà l’trascinata da Lionel Messi, a caccia della Coppa al suo ultimo Mondiale, o lache cerca il bis dopo la vittoria in Russia nel 2018? Solo il campo potrà dircelo, e dovremo attendere domenica alle ore 16:00 (ore italiane).: scelto l’arbitro per latra ...

