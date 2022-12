Un altro club di Serie A su Sirigu | proposto uno scambio al Napoli

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Sembrava dovesse essere un calciomercato anonimo quello dele invece non sarà proprio così. La squadra di Spalletti, protagonista di un’ottima stagione finora, non ha bisogno di grandi ritocchi, così come affermato anche dallo stesso allenatore. Ma qualcosa cambierà. Dalla possibile richiesta di cessione di Diego Demme, alla volontà della società di concedere più spaziove ad Alessandro Zanoli, fino ad arrivare alla poca affidabilità sotto l’aspetto fisico di Salvatore. Ecco perché anche ilsi sta muovendo d’anticipo sul mercato: gennaio è vicino e la concentrazione dei ragazzi dovrà essere solo sul campionato (e la Coppa Italia). Futuro, interesse da duediA Come detto in precedenza, il...

numero-diez.com

Perché la pallavolo sì e il basket no È una costante da anni: il nostro volley passa da un successo internazionale all'(vedi l'ultimo Mondiale - uomini perdi Perugia) mentre la pallacanestro italiana continua a essere lontanissima dai vertici. Se l'interrogativo è secco e semplice, la risposta va molto ...Mi racconti quando l'hai fatto per la prima volta "Eravamo al Covodi Bologna nel 2017. ... Spesso mi sono ritrovato in sala prove a fianco di una ragazza che suonava il koto giapponese, un... L'Inter cerca un altro prestito per Esposito: due club di A interessati Gianni Rivera entra di diritto nella formazione ideale del club rossonero: 19 anni tra il 1960 e il 1979, con 680 apparizioni, 163 reti e 156 assistenze. I numeri e i trofei conquistati, tra questi ...né in comproprietà: ha solo bisogno di giocare, di accumulare partite, di maturare con le verifiche del caso, e di poterlo fare in un club che abbia spessore come la Sampdoria, ad un bivio ...