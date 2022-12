Traffico Roma del 15-12-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione sulla A24-teramo prudenza alla barriera diEst per un incidente in direzione della capitale ancora fortemente rallentato ilsul Raccordo Anulare maggiori disagi nel quadrante Sud sulla Pontina rallentamenti verso Raccordo da Tor de’ Cenci o dell’uscita dainvece sulla Colombo tra Mezzocammino e via di Malafede in questo tratto segnalato un incidentein file per incidente anche sulla-fiumicino tra il viadotto della Magliana e il raccordo direzione Fiumicino ma ci sono code anche sulla complanare da fiera diraccordo con difficoltà di immissione sul raccordo stesso troviamo file sul viale del Muro Torto verso Piazza del Popolo già partire da Corso d’Italia ...